A többszörös Oscar-díjas film most felújított változatban, 3D-ben és HFR-ben tekinthető meg a moziban. A Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével készült nagyszabású, romantikus történetet talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen szerelmük az elsüllyeszthetetlennek mondott, az addigi legnagyobb mozgó tárgynak számító Titanic első, végzetes útján bontakozik ki.

A film összesen tizenegy Oscar díjat zsebelt be. A legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb látványtervezés, a legjobb operatőr, a legjobb jelmeztervezés, a legjobb vágás, a legjobb eredeti filmzene, a legjobb dal, a legjobb hangkeverés, a legjobb hangvágás, a legjobb vizuális effektusok kategóriákban részesült elismerésben.

A Titanicot 1997-ben mutatták be, amely a világ legsikeresebb filmje lett, és még jelenleg is dobogós helyen áll a bevételi rangsorban. Magyarországon 1998. január 22-én mutatták be, és több mint egymillió megváltott mozijegyet hozott.