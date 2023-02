Szombaton a Nagy Lajos Gimnáziumban rendezte meg a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület a Baranyai Szólótáncfesztivált. A 2012. óta kétévente, azaz immár VI. alkalommal megvalósuló esemény megrendezésével a szervezők ösztönözni kívánják a megyében és az országban tevékenykedő néptáncosokat a baranyai hagyományok alapos megismerésére és magas színvonalú színpadi bemutatására. Emellett a fesztivál fórumot biztosít azon táncosok számára is, akik ambíciót éreznek magukban a szólista megmérettetésre, és szívesen teszik próbára technikai és előadói felkészültségüket egy Baranya megyei bemutatón. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó táncosok a „Baranya Kiváló Táncosa” címben részesülhettek, 4 korosztályban, emellett számos különdíjat is kiosztott a zsűri. Az idei megmérettetésre 80 táncos jelentkezett Pécsről, Kozármislenyből, Magyaregregyről, Hosszúhetényből, Tamásiból, egy pár Budapestről érkezett, és a komlói Pöndöly Néptáncegyüttesből is több táncos mutatta be koreográfiáját.

Baranya Kiváló Kisgyermek Táncosa lett Nyaka Emília és Hofecker Dominik, Kölbl Kinga és Hofecker Milán, Kölbl Emma és Éles Alexander, Gengel Blanka és Pálfi Dávid, Borjus-Hoffer Hanga és Szebenyi Máté, Taksonyi Hédi és Széles Zalán, Hock Viola és Czikla Zsolt, Majoros Réka és Kőszegi Máté.

Baranya Kiváló Gyermek Táncosa címet nyertek: Varga Nóra és Schuber Noel, Kun Médea és Schmidt Dominik, Bocz Panna, Kiss Virág, Horváth Tekla, Schmidt Jázmin, Tóth-Pördi Sára, Jiao Zhihan, Schmidt Dominik, Schuber Noel.

Baranya Kiváló Ifjú Táncosa díjazásban részesült: Tallér Szabolcs, Török Orsolya, Horváth Imola, Bleszák Léna, Baracskai Ádám, Kugelmann Csenge, László Lénárd, Kirch Sára, Ábrahám Bence, Pécsi Alexandra, Zsoldos István.

Baranya Kiváló Táncosa címet érdemelt: Lázárné Szabó Emese és Schätl Zsolt, Nagy Franciska Ella és Józsa Tamás, Lösch Lili Virág és Takács Botond, Horváth Fanni és Múth Ádám, Kirch Boróka és Polics Márkó, Kugelmann Panna és Bakó Bence László Rebeka és Filótás Bence.

Különdíjat kapott: Taksonyi Hédi, Széles Zalán, Schmidt Dominik, Varga Nóra, Horváth Tekla, Schmidt Jázmin, Tallér Szabolcs, Mutter Diána, Bujtás Botond, Kirch Sára, Ábrahám Bence, Horváth Fanni, Múth Ádám, Nagy Franciska Ella, Józsa Tamás, Lázárné Szabó Emese, Schätl Zsolt, Múth Balázs, Glock Ákos, Bogyay Bianka és Bogyay Mariann.