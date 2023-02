Az autentikus cigányzenéjéről elhíresült formáció még azután is megtudta őrizni azt a kedvességet és vidámságot – ami mindig is jellemzi fellépéseiket – miután nagy népszerűségre tettek szert nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. A banda nem akar más lenni, ami, és pont ezért annyira szerethetők igazán. És abban is sikeresek, hogy egy fellépés után magukba bolondítják és a zenéjükbe az embereket.