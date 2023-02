Adott egy kisváros, Cooper Chase a történetben, amelynek lakói egytől-egyik idősek. Talán akad egy-két középkorú és fiatal is, de nem ők vannak többségben. Ez egy nyugdíjas kis falu, aminek lakói isznak, pletykálnak, klubokba járnak. Egyik ilyen A csütörtöki nyomozóklub – könnyen kitalálható, hogy miért is ez a nevük –, akik minden hét negyedik napján tudnak összegyűlni klubhelyiségükben. Egy régi tag nyomozási aktáit bújják, ameddig be nem következik egy igazi gyilkosság. Mondani sem kell, hogy a klub tagjainak nem is kell több, hogy belevessék magukat a nyomozásba.

Nem hazudok, ha azt mondom, hogy az első jó pár oldalon csak ismerkedünk a szereplőkkel. Ami nem volt unalmas, de például nem is kötött le annyira, mint Fredrik Backman “több oldalon keresztül látunk bele karaktereink életébe” bevezetője A mi vagyunk a medvékben. Ott sem történik semmi érdemleges a kötet elején, de ennek ellenére mégis izgalmas minden egyes momentuma.

A csütörtöki nyomozóklub tagjai szerethető idősek, akiknek meg van a saját rigolyájuk, és szinte mindenben különböznek egymástól, kivéve abban, hogy mindannyian imádják a rejtélyeket. És pont a rejtély, a gyilkosság, ami kimozdítja őket a komfortzónájukból. Már nem csak isszák a sört, a bort, hanem finoman szólva szabályokkal, törvényekkel mennek szembe, hogy ők legyenek azok, akik kiderítik az igazságot. És a könyv is innen indul be igazán.