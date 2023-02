A történet 1985-ben játszódik, amikor is egy drogfutár repülője lezuhan és az elszállt, szanaszét szóródott kokainból egy fekete medve is lakmározott. Ez megtörtént eset, ami ihletforrásként szolgált ehhez a tizennyolc karikás filmhez. Az események sodrásába, aminek konkrétan egy georgiai erdő a helyszíne, zsaruk, bűnözők, turisták és tinédzserek is belekeverednek, miközben elszabadul a szerrel túlpörgött 230 kilós csúcsragadozó, aki nem kis tombolásba kezd, mert még több port és vért kíván.

Sokak számára meglepő lehet, de a rendezői székben egy nő ül, méghozzá Elizabeth Banks, aki színésznőként olyan filmekben szerepelt, mint a 40 éves szűz, A tökéletes hang vagy éppen a nagy népszerűségnek örvendő Az éhezők viadala című filmtrilógiában.

A szereplők között feltűnik a 2022-ben elhunyt Ray Liotta, akinek ez volt az utolsó szerepe.