Aztán 2015-ben jött a folytatás, és idén megkaptuk a harmadik részt is, amely a Magic Mike utolsó tánca címet kapta. A filmet a pécsi Cinema City is vetíti még február 27-én három alkalommal is (15.45; 18.00; 20.15).

Magic Mike nem vetkőzik többé, búcsút mondott a show-nak. Sokáig nagy tervei voltak, de csődbe ment, és most jobb híján koktélok keveréséből él, egészen addig a pillanatig, ameddig ő maga bele nem keveredik valamibe. Egy unatkozó gazdag hölgy szerződést ajánl neki, és Londonba csábítja, hogy az ő színházában valósítsák meg a legnagyobb Magic Mike műsort, amelyet a világ valaha csak látott.