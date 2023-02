A vetélkedőre összesen 75 csapat jelentkezett, 500 versenyzővel. Zömében komlói cégek, baráti társaságok neveztek, de a környező településekről is érkeztek csapatok, és Komló testvértelepülései is képviseltetik magukat. Idén francia és szerb kolbásztöltők is bemutatkoznak, de többek közt horvátok, németek, kárpátaljaiak is részt vesznek a megmérettetésen.



A 10 kg húst 10 órakor vehették át a csapatok, amelyeknek 2 óra áll rendelkezésükre a darálásra, töltésre, ízesítésre. Az elkészült kolbászokat szakértőkből álló zsűri minősíti.

A jó hangulatú fesztiválra délután is érdemes kilátogatni, hiszen több fellépővel és programmal készültek a szervezők, illetve ekkor derül ki, hogy melyik csapat készítette a legjobb kolbászt.