Ezt ne hagyja ki! Folytatódik a közös játék

Nem zajlik eseménytelenül a Bóbita Bábszínházban a téli időszak sem A rezsiválság hatását a Bóbita Bábszínház is tapasztalja. Több módon is spórolnak, de a működésük, szerencsére, úgy tűnik, továbbra is biztosított. Sramó Gábor igazgató a közeljövő terveiről is mesélt.