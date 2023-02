Azt talán már megszokhattuk, hogy az Asterixet megformáló színészek filmről-filmre váltották egymást. De most azzal is szembesülniük kell a nézőknek, hogy Obelixet sem a már megszokott Gérard Depardieu játssza. Őt Guillaume Canet váltotta le, aki egyébként rendezőként és forgatókönyvíróként is közreműködött az ötödik rész megkreálásában.