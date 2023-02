Az Exhibition on Screen legújabb része a Cambridge-i Fitzwilliam Múzeumban forgatott, ahol Nagy-Britannia legátfogóbb Degas gyűjteménye található. A francia származású festő- és szobrászművészt gyakran frusztrálta a tökéletesség. Megszállottja volt a maga által állított mércének, miközben látása egyre romlott. Minden művén látszik az elszántság, az, ahogyan az adott pillanatot a maga tökéletességében szerette volna megragadni. Azonban sohasem volt elégedett magával, és pont ezért festményeinek és szobrainak egy része nem is került nyilvánosság elé. Most azonban sokáig rejtegetett művei is megcsodálhatók a Fitzwilliam Múzeumban, valamint a nagyvásznon.