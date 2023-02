Még 2011-ben Michael Stewart társadalompedagógus a MyStreet A te történeted – filmen elmesélve nevet viselő projekthez kapcsolódóan elindított egy felhívást, amely így szólt: „A MyStreet a hétköznapi élet élő archívuma, mely téged is arra biztat, hogy hagyj nyomot és keltsd életre a környezeted. Számolj be videón egy számodra fontos helyhez fűződő élményeidről és az ottani emberekről. Nézd meg mások filmjeit online, és tanulj mások életéről és lakóhelyéről. A MyStreet azt szeretné, hogy kapcsolódj be a munkába úgy, ahogy neked tetszik.”