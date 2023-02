A pécsi előadás Bagó Bertalan rendezésében az olasz kontextust tartja meg. Ezt a nevek mellett a jó érzékkel eltalált jelmezek is érzékeltetik, de ha ez nem lenne elég, a háttérbe kivetített római látkép és Andrea Bocelli be-beúszó Con te partirò-ja segít minden kétséget kizárni a helyszínt illetően.

Innentől a látottak szinte egy az egyben a film cselekményét követik. Érdekes, hogy míg egy kevésbé ismert klasszikusokhoz olyan már-már erőltetett szabadsággal nyúlnak, mint a Don Juan esetében, akkor itt hogyhogy nem merült fel az, hogy valami egyedit vigyenek a történetbe. Az olasz köntös inkább egy külső máz, amely elvonja a figyelmet az egyébként mély és gyomorszorító emberi konfliktusokról. (Az már csak mellékes, hogy ha egy vérbeli olasz vacsora megrendezése a cél, akkor a lasagne mellé nem kerülhet ugyanarra a tányérra a saláta. Megkérdeztünk néhány római barátunkat: arrafelé az ilyesmi már-már válóoknak számít.)

Azért is kockázatos a filmen látottak ilyen átvétele, ugyanis aki ismeri az eredetit, az ösztönösen is összehasonlításokat fog tenni. Így történhetett, hogy hiányérzetünk támadt az egyik pár kamaszlánya kapcsán, akiről itt csak egy hívásból hallottunk. Az elna­gyolt telefonbeszélgetés-jelenet pont egy érzelmileg igen erős momentumot tett jóval súlytalanabbá, hasonlóképp kevésbé működött színpadon az Eva (Darabont Mikold) és Edo (Köles Ferenc) közötti feszült jelenet is.