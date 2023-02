A BFZ pedig most Pécsre érkezik, február végén a Mesterbérlet programban a Kodály Központban játszik és áprilisban ugyanitt újabb koncertet ad.

Tudni kell hogy a Budapesti Fesztiválzenekar évek óta a top 10-be tartozik a világon, és ide, valamint az első helyre magyar együttes még soha nem jutott el. A hallgatóság voksolásán most olyan zenekarokat előzött meg, mint a Berlini Filharmonikusok vagy a Bajor Állami Zenekar.

A BFZ idén lesz negyven éves, és mintegy húsz esztendeje évről évre koncerteznek Pécsett, még akkor is, ha az egész országban csak egy-két fellépésük van. Volt olyan esztendő, amikor például a BFZ 100 ezer kilométert utazott a Földgolyón, de a pécsi koncertet akkor sem hagyták ki, ebben az évadban pedig háromszor látogatnak el a Kodály Központba. Ebből a sorozatból az első találkozó már lezajlott a múlt év végén. Itt jegyezzük meg, akkor olyan hatalmas zenekarral érkeztek, hogy a színpadméret miatt azt a hangversenyt az országban a Kodály Központon kívül kizárólag a Művészetek Palotájában lehetett volna csak megrendezni.

A Filharmonia Magyarország szervezi a zenekar hazai fellépéseinek döntő többségét, s mint Szamosi Szabolcs igazgatótól megtudtuk hét koncertjük lesz ebben az évadban itthon, ennek pedig csaknem a felét a pécsi Kodály Központban rendezik. A kitűnő pécsi kapcsolatot a korábbi Filharmónia vezető Várnagy Attila alakította ki, utódja Szamosi Szabolcs pedig 2010-től vette át a stafétabotot, s azóta a világhírű magyar zenekar minden esztendőben szerepel a pécsi Mesterbérlet programjában.

A következő pécsi koncertjük február 28-án lesz, Takács-Nagy Gábor vezényletével. Haydn–Mozart-sorozatukból „kakukktojás” darabokat hoznak el, és a zenekar neves művészei (két hegedűs és egy csellista) kapnak szólista szerepeket. Tudni kell hogy a legendás zeneszerzők maximálisan kihasználták hangszerük adottságait, és több technikai újítást is ezekben a művekben vezettek be. S ahogy azt már Takács-Nagy Gábortól megszokhattuk, a közönség kap egy kis izgalmas prózai ismertetőt is a kompozíciók keletkezéséről, sajátosságairól.

Ez azonban csak az első felvonás!

Ugyanis április 24-én visszatér a világ top első zenekara a Kodály Központba, szintén a Mesterbérlet keretében, s nem akármilyen programmal. Ekkor a német zeneirodalom talán két leghíresebb alkotójától hallhatunk slágerdarabokat. A világ egyik legkedveltebb hegedűversenyét, az e-mollt Mendelssohntól, valamint Bruckner Esz-dúr „Romantikus” szimfóniáját. A kulcs tehát a romantika lesz, és világhíresség a karmester is, valamint a szólista. A zenekart ugyanis a Veronai Operafesztivál zenei igazgatója, az izraeli Daniel Oren vezényli, míg Guy Braunstein játssza a hegedűszólót.

Ám lehet ezt még fokozni: március 9-én ugyancsak a Mesterbérlet keretében a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Richard Strauss–Brahms-estet ad, ahol a szólót Stefan Dohr, a Berlini Filharmonikusok szólókürtöse játssza.