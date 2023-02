– Nagy érdeklődés övezte a kétszemélyes drámát, sokan voltak kíváncsiak erre a különös történetre. Fantasztikus előadást láthattunk, amely döbbenetesen erős hatással volt a nézőkre – számolt be lapunknak Goldmann Tamás, a Pécsi Zsidó Hitközség vezetője.

Január 30-án könyvbemutatóval egybekötött beszélgetést tartottak a Pécsi Zsidó Szabadegyetem keretein belül, ahol Székely Gábor közgazdász Elszakadás és visszafordulás című könyvéről esett szó. A kötetben a szerző a zsidó vallástól és hagyományoktól való eltávolodásától, majd azok újra felfedezéséről vall.

A járvány idején online könyvklub indult a hitközség tagjai és további érdeklődők részvételével, amelyet azóta is folytatnak.



Minden hónapban egy új könyvet olvasunk, s a klubalkalmak során, amikor lehetséges, az adott mű szerzőjét vagy fordítóját is meghívjuk az online összejövetelre, nagyon izgalmas beszélgetések szoktak így születni

– árulta el Goldmann Tamás.



A hitközség vallási életét illetően is közeleg egy különleges ünnep. Idén február 5–6-ra esik tu bisvát, amely a zsidó hagyomány szerint a fák újéve. Ilyenkor bevett szokás, hogy többféle gyümölcsöt és magvakat fogyasztanak – olyanokat, amelyek Izraelben is teremnek.

– Egy tányérra gyűjtünk például narancsot, diót, banánt, pisztáciát és sárgabarackot, amelyekből közösen eszünk. A tu bisvát az élet örömünnepe, amelyet az étkezés mellett imádság is kísér – mondta a hitközség vezetője.

Emellett hagyományosan péntek este és szombat délelőtt istentisztelet keretén belül ünneplik a hétről hétre ismétlődő sabbatot, amely a zsidóság számára az egyik legfontosabb ünnep. Pécsen továbbá a hitközségi tagok kezdeményezésére többen a szombat búcsúztatását is közösen végzik rövid ima és gyertyagyújtás keretein belül.