A felhívás a Lantos Múzeum Pécs 2022 nevet kapta, amelynek keretében olyan épület tervét kellett beküldenie a jelentkezőknek, amely képes bemutatni Lantos Ferenc és a természet erős kapcsolatát egy épületben megformálva és méltó emléket állít a pécsi kötődésű művésznek. Lantos Ferenc alkotóként és pedagógusként is maradandót alkotott. Mindig kereste az újat, kísérletezett és számos őt követő generációnak alapozta meg a szellemiségét.

Talán pont ezért nem is meglepő, hogy sok fiatal tervező látott fantáziát a pályázatban, amely során Pécs városából és a művész munkásságából merítettek.

Az eredményhirdetés előtt felszólalt Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész, aki köszönetet mondott a pályázóknak, akik lehetőséget láttak ebben a pályázatban, hogy gondolataikat és ötleteiket kifejtsék a révén.

Ez már a tizedik alkalommal meghirdetett pályázat volt, és minden résztvevő reméli, hogy ez még a jövőben továbbra is folytatódni fog. Az MMA Építőművészeti Tagozatának ez az egyik főprogramja - hangsúlyozta Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke. Céljuk mindezzel az, hogy helyzetbe hozzák a fiatalokat, hogy a portfóliójukba egy minősített munkát tudjanak betenni.

Fotós: Laufer László

Nem titkolt célja a felhívásnak, hogy egy majdani pályázathoz is gondolatokat, ötleteket adhasson. A megnyitón elhangzott az is, amit Turi Attila ki is hangsúlyozott, hogy minden kiállított terv elindíthat egy közösségi beszélgetést.

A pályázatra 30 mű érkezett, amelyből négy alkotó részesült díjban, öt elismerésben, három pedig az MMA Építőművészeti Tagozat különdíját vehette át.

A kiállítás február 24-éig tekinthető meg a MIK aulájában.