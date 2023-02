A pécsi állatkertben a 4-ei vihar miatt február 12-ére tették át a szokásos medveleső napot. Most vasárnap némileg módosult műsorral várnak kicsiket-nagyokat, akik kíváncsiak rá, hogy Nikoláj, a zoo népszerű barna medvéje miként vélekedik a szeszélyes időjárásról. Lesz a sorban zenés gyerekszínházi mackóébresztő, látványetetések, kalandos kvízjáték is. A medvejelmezben vagy -álarcban érkezők aznap a belépőjegyből is kedvezményt kapnak