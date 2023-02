Szintén az NMI által indított országos program „A szakkör”, amelybe kapcsolódva Rózsafán is többfajta kézműves tevékenységgel ismerkedhetnek meg a helyiek. Ősz óta zajlik a hímzőszakkör, valamint quilling szakkör is indult, amely februárban is folytatódik, az új év első foglalkozására február 2-án délután került sor.

A quilling során feltekert papírcsíkokból formálnak a résztvevők különféle alakzatokat, ebből készítve díszes képeket – a technika eredete a reneszánsz korba nyúlik vissza.