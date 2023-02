A Magyar Televízió első és egyben egyik legsikeresebb sorozatának jubileumát a város méltó módon szeretné megünnepelni. Ennek első része egy április 29-i rendezvény lesz a siklósi várban.

– Terveink szerint eljönnek hozzánk a még élő szereplők, illetve alkotók, ezen kívül a régi fotók, emléktárgyak kiállítása mellett megtekinthetők lesznek a sorozatban viselt ruhák. Érdemes lesz ellátogatni a várba, hiszen nagyon sok érdekes információval szolgál majd az érdeklődők számára a három teremben berendezett kiállítás – mondta Szentgyörgyváry Péter várkapitány. Ezen kívül lesz egy kerekasztal beszélgetés is azokkal a siklósi statisztákkal, akik anno szerepeltek a produkcióban, és minden bizonnyal kulisszatitkokat is elárulnak majd a jelenlévőknek. A látogatók egy fiatal siklósi művész, Miklós Martin alkotásait is megtekinthetik majd, aki újragondolta A Tenkes kapitányát, és képregényszerűen lerajzolva „felfrissítette” Örsi Ferenc művének karaktereit. Siklóson egyébként idén egy utcát is elneveznek Buga Jakab megformálójáról, Szabó Gyuláról.