Radák János, koreográfus, barátunk, mesterünk, a táncegyüttes szíve-lelke, küzdelmes betegség után, mindössze 53 évesen eltávozott az égi táncosok és zenészek körébe – tette közzé Facebook oldalán a Magura Néptáncegyüttes Egyesület.

„A tánc felemel, erőt ad, gyógyít és közel visz a szívekhez” – fogalmazott egy korábbi beszédében Radák János, akinek gondolatait most újra felelevenítették egykori munkatársai, tanítványai és barátai.

– Aki csak kicsit is ismerte Janit, könnyedén a szívébe zárhatta. Nézegetjük a régi-új fotókat, videókat, visszaidézzük a Janival közösen átélt emlékeket. Hiszen annyi mindent köszönhetünk Neked, Jani! Nem egyszerűen tánctanár voltál, te mindig valahogy többet adtál. Elérted hogy megértsük, a magyar paraszti kultúra nem csak abból áll, hogy eltáncolunk egy táncot. A Magura attól lett ilyen amilyen, mert nem csak táncoltunk, tanultunk valamit, hanem életre neveltél, megtanítottad hogy a tánc mennyi mindent ad: életérzést, viselkedést, hagyományokat, tiszteletet, szerelmet, közösséget, ragaszkodást, mindent. Egy egész világot adtál nekünk, ami végigkíséri az életünket. Szerény jellemed, mosolygós éned, szakmai alázatod példa mindannyiunk számára – írja a Magura együttes.

Radák János 2006-tól voltál a Magura táncoktatója, közel húsz évig dolgozott a Nagy Lajos Gimnáziumban, ahol több generációnyi fiatalt tanított a néptánc szépségére, oktatott a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában.

2019-ben munkásságáért az OTP Bank Táncház Díjában részesült

Pedagógiai tevékenysége mellett néptánc- és népzenei gyűjtések aktív résztvevője volt. Palenik Józseffel a Rábaköz és Szigetköz falvainak táncai mellett a mezőségi Szék és Visa táncait derítették fel, majd Varga Sándorral a széki, visai és a környékbeli mezőségi falvak táncéletét ismerték meg.

Forrás: Magura Néptáncegyüttes

– Muszka Gyurival a mérai, türei, andrásházi táncokkal foglalkoztunk. Bejártam a Gyimes völgyeit, Moldvát, a felcsíki falvakat, a Nyárád mentét, Vajdaszentiványt, Szászcsávást és a Kutasföldet táncosok, muzsikusok után kutatva – mondta Radák János a 2019-es díj átadóján, amely beszéd szövege a Hagyományok Háza weboldalán ma is olvasható.

Az 1990-es évek végétől a bukovinai táncok és táncélet megismerésével, megismertetésével foglalkozott a legtöbbet. Feleségével, Fekete Etelkával e táncokat tanítottál és koreográfiákat készítettek több táncegyüttesnek, közöttük a szekszárdi Bartinának, a gyöngyösi Vidróczkinak, a kaposvári Somogynak, a tamási Pántlikának, a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesnek. – A régies bukovinai táncok visszatanítását segítettük a tolnai, baranyai, bácskai székelylakta falvakban, valamint az al-dunai székelyeknél Hertelendyfalván és Székelykevén – fogalmazott az idén elhunyt kutató koreográfus.

Radák Jánosra a közösségi oldalakon is sokan megemlékeztek, részvétüket és fájdalmukat fejezve ki a fiatalon elhunyt táncos halálhíre kapcsán.

– Radák János, Jani, immáron az égi táncos, a koreográfus, a tanár, az EMBER, akinek mindig volt tartása, most már odafönt tanítja a lépéseket – írta a róla készített fényképei mellé Mánfai György fotóművész.

Bogárdi Aliz zeneművész lapunknak a következő sorokat írta Radák János emlékére.

– Ha Janira gondolok, először a szemei jutnak eszembe: a lélek tüzét tükröző, játékosan szikrázó fények a tekintetében, melyek elfogadást, derűt, tanulni akarást sugároztak. A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz, olvashatjuk Lukács evangéliumában. Mikor Janival találkoztunk, mindig először a gyerekeimről kérdezett, hogy hogy vannak, mi érdekli őket, hol tart most az életük. Mivel hiszek az örök életben és a lélek halhatatlanságában, ezért Jani hiányát mindenképpen átmenetinek tekintem, sőt inkább tudatszerkezetünk és érzékelésünk tökéletlenségének, korlátozott voltának tulajdonítom – fogalmazott Bogárdi Aliz, aki a Zengő Együttesben több alkalommal is kísérte Radák János énekét.

A Hagyományok Háza Youtube-csatornáján tavaly egyórás koncertfelvételt tettek közzé, ahol Radák János a Zengő dallamaira énekel és táncol.