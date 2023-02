A történet a STEM világában játszódik, ami egy angol mozaik szó: Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudományok + Matematika. Bee Königwasser neuromérnök és lila hajú jedi, aki imádja a Star Wars-t, és a NASA felajánlja neki, hogy vezessen egy igen fontos projektet. Egy bökkenő van a feladattal, hogy a projekt koordinációját ketten végeznék: ő és Levi Ward, Bee örök nemezise, aki amúgy vonzó, sötét hajú, magas és erős karjai vannak, amikkel meg is menti a lányt egy szorult helyzetből. De az ellenség örökre ellenség marad, vagy mégsem? A bonyodalom pedig csak egyre inkább fokozódik, ahogy a romantikus hőmérő higanyszála is egyre magasabbra szökik. Bee laborfelszerelése nem érkezik meg, nem állnak szóba vele a kollégák, és úgy érzi, hogy karrierje megint megfeneklett. És meglepő módon, de ebben a szituációban Levi válik a szövetségesévé.

Már legutóbbi könyvében is nagyon tetszett az a tudományos világ, amelyben a szerző elhelyezte szereplőit. Ez most sincs másképp, sőt a mostani helyszín, a NASA kutatólaborja még inkább bejött. Az írónőnek nem titkolt célja, hogy bemutassa könyveiben a nők hátrányos helyzetét a tudományos érában. Ebben a kötetében fontos szerepet kapott még az Amerikai Egyesült Államok béli rossz felvételi pontrendszer is.

Az egész történeten érződik, hogy Ali Hazelwood imádta írni. És, ami szeretettel van megírva, azt az olvasó is nagy szeretve fogja olvasni. A kötet nyelvezete szarkasztikus, humoros, egyedi, ami miatt minden oldal igazi élmény volt, még akkor is, ha épp nem történt semmi eget rengető esemény. Egy problémám volt csupán, de emiatt nem vonok le az értékéből, az pedig a címek. Nem tudtam összekapcsolni a tudományos kifejezést a mellé párosított egyszerű szóval, kifejezéssel. Talán egy kis magyarázat elfért volna alatta.

Bee egyedi karakter volt, akivel nőként könnyű azonosulni. Meg vannak a maga furcsaságai, de kinek nem. Nem csak azt tanítja a karaktere, hogy igenis, nőként is helyt lehet állni a tudományban, hanem azt is, hogy légy önmagad. Ne félj attól, hogy mit mond más, a lényeg, hogy te jól érezd magad a bőrödben. A másik főszereplő, Levi nem volt annyira mély karakter. A tökéletes mintapéldája annak, akiről a fiatal felnőttnek szeretnek olvasni. A szexi, csendes, örök morcos pasi, aki amúgy figyelmes, kedves, jó fej és mindent megtesz azokért, akiket szeret.

Nem akarom összehasonlítgatni A szerelem képletével ezt a kötetet, de azt mindenképp muszáj megjegyeznem, hogy az előbbi esetében a tetőfok ütősebb és súlyosabbra sikeredett. Sokkal jobban szíven ütött, mert megmutatta, hogy milyen kellemetlen szituációnak lehet kitéve egy nő egy férfiak uralta világban.

Zárásként csak annyi, hogy még többet akarok olvasni Marie Curie-ről. A kötetben ő Bee példaképe, és nagyon sok érdekes tényt megtudunk róla, amiből azt a konklúziót lehet levonni, hogy az élete nem volt habos torta, de nem adta fel, és ez a lényeg.

Ali Hazelwood: Eszméletlen szerelem

romantikus

Maxim Kiadó - Dream Válogatás (2023)