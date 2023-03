Szászi Kótyavetye címmel helyi termékek árverezésére is sor kerül, ezen kívül bográcsos főzőversenyen is megmérettethetik magukat a helybéliek. A legkisebbeket a Szász-Várnapon népi játszóház várja, és kézművesvásár is nyílik majd a rendezvény idején a várkastély területén. A napot este a CS. Í. T. zenekar szabadtéri koncertje zárja.

A nyári nagyrendezvényt megelőzően is különleges programokat kínálnak a néhány éve mesésen felújított kastélyban: május 12-én 19 órától a Rudán Joe Akusztik koncert várja a zeneszerető közönséget a Szászvári Várkastély udvarában, a kapukat 18.30-kor nyitják.