A vásárcsarnok, mint közösségi tér

Pécs városának szüksége van olyan terekre, amik összehozzák az embereket. És ebbe a sorba az új vásárcsarnok is becsatlakozott, hiszen fontos célkitűzése a helyszín dolgozóinak, hogy a belváros ezen monumentális épülete, amelyet a gasztronómia katedrálisának is neveznek, ne csak egy olyan hely legyen, ahol bevásárolhatnak az emberek, hanem közösségi térként is funkcionáljon. Orbán Krisztina, a vásárcsarnok vezetője elmondta, hogy nagyon örülnek az együttműködésnek az Alexandra Kiadóval, hiszen ez az esemény a csarnok részéről beleillik abba az elképzelésbe, hogy a hely közösségi térként is működjön. És minden bizonnyal nem ez az utolsó alkalom, hogy a vásárcsarnok teret ad a kiadó könyvvásárának.