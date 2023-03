A skatepark is hamarosan elkészül

A Színház és a Közösségek Háza szomszédságában létesülő Kaptár építése - amely szintén egyike a négy kormányzati támogatásból megvalósuló nagyberuházásnak - szintén jól halad. A végleges homlokzati felületek már készülnek, a kamarateremben májusban már a speciális falburkolat kialakítása veszi kezdetét, június közepén pedig érkezik a színpadtechnológia. Az őszi idényre a helyi művészeti csoportoknak új otthont adó, professzionális munkakörülményeket biztosító, próbatermekkel, öltözőkkel, közösségi helyiségekkel is ellátott épület megnyitja kapuit. A kulturális épületegyüttest körülölelő területen új játszótér is épült, a Közösségek Háza mögött pedig a skatepark is hamarosan elkészül: az aszfaltot előkészítették, a szükséges elemeket hamarosan telepítik.