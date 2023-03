Az esemény az Almalombban lesz, amely két Michelin elismerésben is részesült 2022-ben. Az étterem három másik baranyai vendéglátóhely mellet kiérdemelte a Michelin ajánlást, valamint a térségben egyedüliként Zöld Michelin-Csillagot is kapott fenntartható konyhájáért. 2023-ban pedig a hely rendezvénytérként is nyitva áll majd.