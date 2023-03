A film egy sármos tolvaj és annak különc kalandorokból álló bandájáról szól, akik nagyszabású akciót terveznek. A cél egy elveszett ereklye megszerzése, de a küldetés veszélyessé válik, amikor kiderül, hogy rossz emberekkel húznak ujjat.

Az alkotók a legendás szerepjáték, a Dungens & Dragons gazdag világát és játékos szellemét ültették át mozivászonra. A játék maga is egy fantasy világban játszódik, amelyben a játékosok megalkothatják saját karakterüket, majd képzeletbeli kalandokra indulnak egy kialakított és meghatározott környezetben. A játékhoz tartozik egy játékmester is, akit Dungeon Masternek neveznek. Ő az, aki a történet mesélőjeként és bírájaként fenntartja a környezetet, amelyben a kalandok megtörténnek, és a játékvilág lakóinak a szerepét is betölti.

A filmet egy duó jegyzi, méghozzá Jonathan Goldstein és John Francis Daley párosa. Előbbivel, mint színészként találkozhattunk a Drake és Josh, Az utolsó óra vagy éppen a Meteor című sorozatokban, és a másik alkotó is leginkább színészi szerepeiről ismert: az NBC vígjáték-drámájában, a Freaks and Geeks-ben ő alakított Sam Weirt-et, valamint a Bones című sorozatban Dr. Lance Sweets-t, amiért 2014-ben PRISM-díjra jelölték.

De talán nem is a rendezők a húzóerők ennél az alkotásnál, hanem a színészgárda, amelyben megtaláljuk Hugh Grant-et, Chris Pine-t, Michelle Rodriguez-t vagy Regé-Jean Page-et.