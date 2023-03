Március 15-én mindig este 19.00 órakor kezdődik a Kodály Központban a hangverseny, sokak számára olyan tradíció ez, amit nem szívesen mulasztanak el. Bár a belépés díjmentes, de csak a rendelkezésre álló helyek mértékéig, ezért érdemes regisztrációs jegyünket a Kodály Központ jegypénztárában személyesen, vagy a Jegymester webáruházban online megváltani.

Talán ez az egyik olyan fontos ünnepünk, amely lehetőséget ad arra, hogy a jelen és a jövő tükrébe nézünk, ki-ki a maga módján – szimfonikus zenekarunk, a Pannon Filharmonikusok nyilván muzsikával. Szembenézhetünk a márciusi ifjak szándékaival, terveivel, tevékenységével, a szabadság eszméjével, majd szembenézhetünk magunkkal, hogy hol tartunk most, és szembenézünk a jövővel, hogy milyen kilátásaink vannak. Erre kínál zenei lehetőséget ez az ünnepi hangverseny is. Dubrovay László Szerelem, szerelem – 9 dal tenorra és zenekarra című művében, a 200 éve született, talán leghíresebb márciusi ifjúval, Petőfi Sándorral találkozhatunk, akinek a szerző kilenc versét dolgozta fel. A dalciklust feleségének ajánlotta. Ezek a versek nem forradalmiak, inkább szerelmesek, líraiak. Mintha Petőfi személyes hangon szólna hozzánk, hogy tartsuk szemünk előtt, ő nemcsak szabadságharcos, hanem érző ember is volt. A mű egyúttal ősbemutató is, tehát a már ismert versek új színben tűnnek fel, akár új jelentéstartalmakkal. A különleges dalciklus meglehetősen nagy zenekart foglalkoztat, többek között angolkürtöt, basszusklarinétot, cselesztát és vibrafont is hallhatunk.

Dubrovay László Kossuth-díjjal jutalmazott, Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A Kossuth-díjat műfajgazdag, a magyar zenekultúra élő folyamatosságához harmonikusan illeszkedő egyéni hangú műveiért, a magyar hagyományokból származó zenei elemeket a legújabb komponálási technikákkal, hangkutatási eredményekkel és a hangszerek új játéktechnikai lehetőségeivel ötvöző munkássága elismeréseként vehette át 2013-ban. Bartók–Pásztory-díjjal 1996-ban jutalmazták, Artisjus-díjas, A Nemzet Művésze, Prima díjas alkotó. A világ számos pontján dolgozott, szinte valamennyi műfajban komponált.

„Számos elektronikus stúdióban dolgoztam: Köln, Freiburg, Berlin, Lüneburg, Bourges, Stockholm, Budapest. Szinte valamennyi műfajban komponáltam, így operát, táncjátékot, zenekari-, kamara, szóló-, fúvószenekari, kórus-, illetve elektronikus-, computer zenei műveket.” – fogalmazott évekkel ezelőtt önmagáról. A kortárs szerző, a modernitás így találkozik a kotta lapjain a 200 éves Petőfivel, a hagyománnyal, a múlttal.

Az est vendégszólistája A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjjal kitüntetett, Liszt Ferenc-díjas tenor, Fekete Attila.

Kodály Zoltán Páva-variációi, amelyet Kodály 1939-ben felkérésre írt meg – eredeti címén Fölszállott a páva (Változatok egy magyar népdalra) – a magyar népdalok legrégebbi gyökereihez vezetnek vissza. Az egyes variációk mintegy állomásként jelennek meg egy nagy érzelmi utazásban, melynek üzenete és végkicsengése talán így foglalható össze: van remény!

A Pannon Filharmonikusokat első ízben vezényli Jankó Zsolt karmester úr. A hegedűsnek készült muzsikus diplomáját végül karmesterként vette át Kolozsvárott, majd a bécsi Zeneművészeti Egyetemen szerzett mesteri fokozatot. Jelenleg a Nagyváradi Filharmónia és a Kolozsvári Magyar Opera állandó karmestere, a Magyar Állami Operaház évente visszatérő vendége.

A koncert közvetlen linkje: https://www.pfz.hu/koncert/1682/unnepi-diszhangverseny