Az sem szokványos, hogy versenyművel indult a hangverseny második fele is. Ekkor két hölgy, az ugyancsak erdélyi származású Gál-Tamási Mária hegedűművész és Liptai Gabriella gordonkaművész kettősversenyszerűen szólózott. Itt a ráadás egy kis kamaradarab volt, majd az estet Haydn 75. szimfóniájával zárta a már duplájára, negyven fősre növekedett Budapesti Fesztiválzenekar. A játékuk ebben a méretben is tökéletesen tiszta, egybecsengő volt. Itt is jött egy ráadás, Mozart Jupiter szimfóniájának harmadik tétele, szóval a közönség két és félórás koncertet kapott, két versenyművel, két szimfóniával, népzenei blokkal, kamradarabbal.

Az pedig hab a tortán, hogy nem volt sehol az estnek unalmas, a gondolatokat kalandozni hagyó része. Rásegített erre Takács-Nagy Gábor vezénylése is, mert olykor táncra is perdült és a zene minden rezdülését lekövette mozdulataival. Összességében annyira élvezte a zenét, hogy az átragadt a hallgatóságra is.