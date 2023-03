Újra megrendezték a Szigetvári Vigadó Kulturális Központban a Térségi Közösségi Ünnepet március 25-én. A negyedik alkalommal megszervezett rendezvény a zselici falvak értékbemutató találkozója, amelynek szervezője és koordinátora ismét Vásárosbéc és az itt működő, Virágóra alapítvány volt. Az eseményhez társprogramként csatlakozott a második éve nagysikernek örvendő gyümölcsoltó nap és magcsere a Gyümölcsoltó Alapítvány jóvoltából.

A kiállításokhoz, illetve a szellemi értékek bemutatójához tökéletes helyszíneket alakított ki a Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület.

A települések standjain a helyi értékek és az ínycsiklandozó kóstolók mellett, helyet kaptak a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott, szakköri munkák is. A térségi ünnepségen saját standdal vett részt az intézet Baranya Vármegyei Irodája. De Szigetvár is képviseltette magát intézményeivel és civil szervezetivel. Interaktív bemutatót tartott a Szigetvári Zrínyi Vár, de jelen volt a Városi Könyvtár, a Szigetvári Várbaráti Kör és vidékfejlesztési pályázati tanácsadással a Szinergia (Leader) Egyesület is.

A rendezvényen több település is tiszteletét tette, mint például Almamellék, Almáskeresztúr, Ibafa, Katádfa, Nagydobsza, Somogyapáti, Szentlászló, Vásárosbérc. De bemutatkozott az ünnepségen a több településen Jelenlét Pontot üzemeltető Katolikus Karitasz is.

A rendezvénynek köszönhetően a zselici települések képviselői közti szakmai és személyes kapcsolatok tovább mélyültek és a szigetvári lakosság is megismerhette a falvak kulturális értékeit, munkafolyamatait.