Egy jó táncra, egy kis szabadságérzetre mindig szükség van. Ezt ígérik a Káptalan Kert szabadtéri koncertjei, ahol még egy eső sem akadályozhat meg minket a szórakozásban. Nézzük, mire számíthatunk!

A tavasz utolsó hónapjában öt szabadtéri koncertnek is otthont ad a kert. Május 18-án három energikus banda bulija nyitja meg az évadot. Fellép a zsámbéki fiatalokból megalakult ethno-beat zenekar, az Aurevoir, a budapesti székhelyű magyar világzenei együttes, a Góbé, valamint a pécsi zenei élet megkerülhetetlen együttese, a Kubalibre. Rögtön másnap, azaz május 19-én egy kirobbanó formában lévő különleges zenekar, a Hiperkarma veszi be a szabadtéri színpadot, hogy balladákkal, régi és új dalokkal, érdekességekkel, meglepetésekkel örvendeztessék meg a rajongóikat. És május 20-án sem pihen a kert, hiszen jön a Bagossy Brothers Company, akik garantáltan megteremtik a jókedvet, és fix, hogy az Olyan ő daluk Pécs legtávolabb pontján is hallható lesz a lelkes, énekeskedvű közönség miatt.