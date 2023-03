Ez az egész napos, nem mindennapi esemény Írország Nagykövetsége, a PTE Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézete, a PTE Zenélő Egyetem és az International Seasons (Nemzetközi Évad) közös szervezésében valósul meg.

Délelőtt 11 órakor A mi Európánk néven nyílik fotókiállítás a PTE BTK Aulájában. A tárlat bemutatja Írország 50 éves európai uniós tagságának eredményeit. A kiállítást pedig maga Ronan Gargan Írország budapesti nagykövete nyitja meg. Azonban nem csak Írország, hanem Dánia is ünnepli 1973-as belépését az európai gazdasági közösségbe. Ennek apropóján Dánia magyarországi nagykövete, H.E. Erik Vilstrup Lorenzen is tiszteletét teszi Pécsen.