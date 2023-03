A kötetben családi történeteket, vicces vagy éppen szívbe markoló novellákat, irodalmi szemelvényeket olvashatunk, valamint az elmaradhatatlan új recepteket is megtaláljuk a könyvben. Az író olyan kérdésekre ad választ, mint például, hogy mi köze a druidáknak a padlizsánhoz, az omlettnek a jazzhez, a durumlisztnek a bronzhoz, de megtudhatjuk azt is, hogy hogyan főznek rizottót a szerelmesek, miért érdemes negyedórán át enni egyetlen almát és még sok más érdekességre is fény derül olvasás közben.

A beszélgetés során a nézők belekóstolhatnak több témába is, szó lesz írásról, főzésről és élményekről. Mindemellett pedig megvásárolhatók lesznek az író könyvei, és még dedikálásra is lehetőség nyílik.

Az előadás jegyvásárláshoz kötött.