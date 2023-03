Ezen kívül több helyszínen teraszkoncerteket is rendeznek. A részletes programokról a villanyiborvidek.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol egyébként már az idén először megrendezett, május 6-i Tavaszi Borpiknik részletes programja is megtalálható. Az eseményen résztvevők két útvonal közül választhatnak és mindkettő esetében három állomásra szállítják őket a szervezők, ahol borkóstolókkal, finom falatokkal és játékokkal várják őket a házigazdák.

A Tavaszi Borpiknik túra a Villányi Rendezvénytérről indul buszos transzferrel, majd a program végén oda is érkezik vissza.