Mi jön még?

A „gálaműsort” annak a színház által január 19-én meghirdetett Színházmentő akció elemeként rendezték meg, amelyet Patartics Zorán pécsi építész kezdeményezett és többnyire irányít. A magánszemélyeket és vállalkozásokat is megszólító támogatási kampány március 23-ával zárul, a célja 20 millió forint összegyűjtése.

A pénzbeni támogatásokon túl a fellépők is gyakran felajánlják az előadások bevételét a színháznak, a gálaműsort követően szervezés alatt vannak további programok is.