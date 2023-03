Az alkotás rendezőpárosa Banóczki Tibor és Szabó Sarolta, akik egy többszörösen díjazott író- és rendeződuó. Nemzetközi sikereket értek el rövidfilmjeikkel: 2012-ben a Les Conquérant című alkotásuk a Sundance Filmfesztivál New Frontier programjában szerepelt, 2013-ban pedig a legjobb animációs film díjáért versenyzett a César-díjon. 2015-ben a Leftover című animációs rövidfilmjük pedig elnyerte az ACE Equality and Diversity Díjat a Clermont-Ferrand Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon, 2016-ban pedig a César-díj legjobb animációs filmjének jelölték, és azóta a világ több mint 40 fesztiválján is bemutatták.

A rendezőpáros első egészestés animációs filmje a Műanyag égbolt.