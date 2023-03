Hagyománnyá vált az évek során, hogy ugyanúgy rendeznek koncerteket a legrangosabb hazai rendezvényhelyszíneken, mint templomokban vagy éppen zeneiskolában, és számos szabadtéri hangversenyre is van példa. Példaértékű az is, hogy nem csak határon belül, hanem határon túl is szerveznek koncerteket, amely által az érdeklődők megismerkedhetnek Bach csodálatos muzsikájával.

A március 28-ai estén a Szabadkikötőben Babics Noémi, Balla Zsófia Katalin, Bánfi Petra, Juhász Dorina és Tátrai Anna koncertje lesz hallható.

A hangversenyre a belépés ingyenes.