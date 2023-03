Moziajánló 1 órája

Egy új kaland: Sébastien és Belle újra a filmvásznon hódít

Először 1965-ben jelent meg Belle és Sébastien története Cécile Aubry francia színésznő, író, forgatókönyvíró és rendező tollából, amely később filmsorozatként és egészestés filmtrilógiaként is meghódította a világot. Most azonban megérett az idő egy újabb feldolgozáshoz, amit a pécsi Cinema City március 20-án délután fél 4-kor és fél 7-kor is vetít.

Cz. E. Cz. E.

Untitled design - 6 Forrás: Uránia Nemzeti Filmszínház

Az Egy új kaland alcímet viselő alkotásban a tíz éves Sébastien kénytelen a hegyekben töltenie a szünidőt nagymamájával és a nagynénjével. A városi kisfiúnak életében először kell birkákra vigyáznia, amihez semmi kedve, de a vidéki élet újabb és újabb kalandokat ígér. A dacos kisgyerek egy nap megismerkedik a hatalmas és gyönyörű Belle-el. A barátságos ebbel rosszul bánik a gazdája, ezért az állat gyakran megszökik otthonról. A kutya és a fiú között hamar barátság alakul ki, Sébastien pedig kész bármit megtenni újdonsült barátja védelmében. A feldolgozások alapjául szolgáló könyv hatalmas sikert aratott világszerte, hiszen a gyermeklélek ismeretéről, a fordulatos cselekménybonyolításról, a műfaj biztos ismeretéről tesz tanúbizonyságot benne a szerző. De mindemellett egy adag tanulságot is tartalmaz a kötet. Beszél mások elfogadásáról, a pletykálkodás hatásáról, a rosszmájúság megnyilvánulásáról, az idős emberek megbecsüléséről vagy éppen az adott szó erejéről.

