A film bepillantást enged a murghábi életbe, az ottani mindennapokba a szereplőkön keresztül, de hogy kik is ők: férfiak egy csoportja, akik bokrokat szüretelnek, egy ápolónő, aki a regionális egészségügyi statisztikát vezeti, egy szenvedélyes tanár, aki a történelem és a céltudatosság érzését kelti az osztályában, és egy hegesztő, aki a szovjet modernitás maradványaiból épít kályhákat.

A filmvetítés a EnvHum Talk of Univ Pécs program részeként valósul meg, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Humán környezettudományi Kutatócsoportja, PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium, PD NKFIH 135651 projekt és Rachel Carson Center for Environment and Society, LMU Munich közös szervezésében.

A filmvetítésen a részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges:

