Villányban március 8-án volt a legutóbbi Petőfi Klub-os program. Jantyik Zsolt Artisjus és MRToN díjas zenész, szövegíró és énekes a Rendezvénytér épületében beszélgetett a Villányi Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulóival Petőfi Sándorról, történelemről, hazaszeretetről és sok más érdekességről. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták és lelkesen vettek részt az interaktív programban.

A Filharmónia Magyarország 5Spirit Fúvósötös elnevezésű együttesének előadását itt is megtartották tavaly májusban, ősszel, egy októberi pénteken a Villányi Rendezvénytérre érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum „Petőfi-busza”, mely a PETŐFI 200 emlékév alkalmából elindított, tárlatvezetéssel egybekötött interaktív kiállítást mutatta be az érdeklődőknek. Ezen kívül januárban és tavaly februárban is zenés irodalmi estet szerveztek az emlékévhez kapcsolódóan. Az idei programon Barabás József helyi lakos volt az előadó, míg tavaly tavasszal Thököly Vajk és Fábián Zoltán.