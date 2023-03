A tárlat anyaga Boda Miklós irodalomtörténész, a széles körű ismeretségnek és elismertségnek örvendő pécsi könyvtáros olaszországi fényképeiből lett kiválogatva. Boda Miklós mindig is nagy Itália-rajongó volt, ami annak is köszönhető, hogy 1973-ban egy hónapos nyelvi továbbképzésen vehetett részt Perugiában, a 80-as években pedig két alkalommal is eredményesen pályázott féléves olaszországi ösztöndíjra. Élmény és lehetőség volt számára mindez, hiszen tudományos érdeklődésében mindig is domináltak az olasz vonatkozások. A kint tapasztaltakat folyamatosan megosztotta másokkal, kiváltképp kollégáival. A fényképezőgép pedig folyamatosan vele volt, és elmondható az irodalomtörténészről, hogy művészi igénnyel alkotó fotós, aki sok évig tagja volt a Mecseki Fotóklubnak.