Ezen a hétvégén tartja Siklós a városnapi ünnepségét, a II. Siklósi Városnapokat. A városvezetés által tavaly hagyományteremtő szándékkal indított „Siklós 45” folytatásaként idén kétnapos fesztivállal készültek a helyieknek és a térségbe érkezőknek. A program helyszíne ezúttal is a Felszabadulás utca – Mária utca és a körforgalom közötti szakasza. A Mária utca ismét gasztrosétánnyá alakult, míg a Felszabadulás utcán kézművesek kínálják portékáikat, és itt állították fel a színpadot is, ahol a hivatalos megnyitó után testvértelepülési találkozó részesei lehettek a látogatók. A közönséget ezután helyi fellépők – Siklósi Dolce Hegedűegyüttes, a Pelikán Néptáncegyüttes és a Nihil Chips zenekar – szórakoztatták. A ’80-as évek slágerzenekara, az Első Emelet 20 órától lép színpadra.

A megnyitón Riegl Gábor, Siklós polgármestere a testvérvárosok képviselőivel lépett színpadra és örömmel jelentette be, hogy Siklós délben hivatalosan is partnerséget kötött a szerb Ürög (Irig) településsel. Irig polgármestere a siklósiak vendégszeretetét és a város szépségeit, értékeit kiemelve üdvözölte a kapcsolatot és arra biztatta a siklósiakat, hogy látogassanak el Irigre.

Szombaton 13 órakor a Siklósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar a város több pontján hallatja hangját, zenéjük egyben invitálás is lesz a 14 órakor kezdődő színpadi fellépésükre. A délután folyamán többek között a Bolhazsák Gyerekzenekar és a Siklósi Tenkes Vegyeskar műsorát tekinthetik meg a rendezvényre látogatók, amely után Vermes Tímea és Götz Attila (musical előadás), majd Nikola Rokvić szerb énekes szórakoztatja majd a nagyérdeműt. Fellép még 19 órától a Don’t Stop The Queen Zenekar, este 20:30-tól pedig a Follow The Flow koncertje, majd DJ Pepe zenéje zárja a városnapi fesztivál programsorozatát.