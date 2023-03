Tóth Dezső képzőművész bemutatkozó kiállítása nyílt kedden délután a Hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központban. A községben élő, erdélyi származású festő- és grafikusművész több egyéni és közös kiállításon mutatkozott már be Erdélyben, majd miután Floridában letelepedett, munkái további helyeken szerepeltek Amerikában is. Feleségével 2013-ban költözött haza és talált otthonra Hosszúhetényben. Családi házában kialakított műtermében továbbra is alkot, pályáját a természetfestészet dominálja, de az emberábrázolástól sem idegenkedik. Korábbi munkái mellett a baranyai táj és a Mecsek ihlette grafikáit, festményeit, valamint fából készült plasztikáit tekinthetik meg az érdeklődők a most nyílt kiállításon.