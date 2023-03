A José Luis López Linares által rendezett dokumentumfilm elsősorban Jean-Claude Carriére forgatókönyvíró óriást követi nyomon, amint Goya mesterműveinek máig ható erejét kutatja egy európai kultúráról, filmvilágról, érzelmekről, festészetről és természetesen Spanyolországról szóló elmélkedéssel teli utazgatás során. A 2022-ben elhunyt Carriére több mint harminc helyre látogat el, hogy a művész nyomába eredjen.

A filmet jegyző José Luis López Linares-nek már köszönhető egy alkotás a portrésorozaton belül, méghozzá az, amelyik Bosch életét és munkásságát mutatja be. A most rendezett darab is tökéletes tisztelgés egy nagy művész, azaz Goya előtt, valamint Carriére előtt is főt hajt, aki a világ legnagyszerűbb szerzői filmjeinek társírója is volt, mint például Miloš Forman-nak, Volker Schlöndorff-nak, Julian Schnabel-nek vagy éppen Lius Buñuel-nek.