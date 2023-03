Kezdésnek bemelegítettek a csapatok. Petőfi Sándor kétszáz éves évfordulójának alkalmából át kellett írnia a költő általuk választott versét. Mondanom sem kell, hogy sok olyan iskolai poén elhangzott, amelyeket szinte kötelező elsütni ilyen alkalmakon. Mint például az egyes osztályzatok, a horrorfilmbe illő tanári cipő kopogása a folyosón, a röpdolgozatok.

Fotós: Löffler Péter

És itt szó sincs megsértődésről. A tanárok ugyanolyan jót kacagtak, mint a klubhelyiségbe tömörült közel száz diák. Igen, nem voltunk kevesen, de az egymás iránti tisztelet kézzel fogható volt a teremben. Nem voltak előadást félbeszakító hangos beszélgetések, a telefonok is csak két előadás közti szünetben kerültek elő.

Ahogy sok más program a gimnáziumban, így ennek a napnak is meg van a közösségteremtő ereje. Együtt találták ki, hogy Csőrike kerüljön a vádlottak padjára Szilveszter, a macska megölése miatt, vagy éppen a honfoglalást jelenítették meg, mint medencés-partit, amelyben a medence egyenlő volt a Kárpát-medencével. Rengeteg kreativitás szabadult fel ezen az alkalmon a gyerekekből, hogy csak kapkodtam a fejem, ahogy egyre jobb és jobb ötletekkel álltak elő.

Az Improvizációs Nap szórakozási forma és közösségformáló esemény is. De mi más még? Tehetségazonosítási terep, szereplési lehetőség és tanár-diák összekovácsoló rendezvény. Hogy az utóbbi miért? Azért, mert az oktatók is alkotnak egy csapatot és fellépnek a diákjaik előtt. Amikor pedig az oktatók is részei egy-egy ilyen eseménynek, akkor azzal nem csak motiválnak, hanem elérik azt is, hogy a diákok jobban megnyíljanak előttük, merjenek kérdezni, kibontakoztassák szárnyaikat a tanórákon is.

Ahogy Béres Andrásné fogalmazott: „Ezek az alkalmak túlmutatnak a kultúrán, az improvizáción, a szórakozáson. Több mindent rejtenek magukban.”