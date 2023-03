Az áprilisi eseményre érkezik a Halott Pénz, az Analóg Balaton, a 30Y, a Bëlga, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, az On The Low Inc., a Necc Party, valamint Krúbi, Dzsúdló és Majka is.

Jegyet kizárólag a hivatalos jegyértékesítő partnereknél lehet vásárolni. Online a madeinpecs.hu oldalán, készpénzes jegyelővételre pedig március 7-étől a pécsi Árkádban található DRK Shopban lesz lehetőség. A PEN idei helyszínét egyelőre homály fedi, legutóbb a pécsi Expo Centerben rendezték meg.