A műhelyben gyerekverseket vettek alapul, és ezekből kiindulva a gyerekek maguk is megpróbálkoztak a versírással, de belekóstolhattak a zeneműhelybe is, ahol megtudhatták hogyan születik egy szövegre ritmus és dallam, valamint az előadóművészetbe is bekapcsolódtak a stúdiómunka során. Azok a gyerekek, akik pedig képzőművészeti vénával rendelkeztek, illusztrációkat készítettek a versekhez.

A pécsi Tudásközpont mínusz első szintjén ezek válogatásából nyílt kiállítás március 4-én, amely során ifjú költők és zenészek léptek színpadra a Röppentő Együttessel, akikhez csatlakozott még a horvátországi Újbezdánból érkező ifjú tamburások és a helyi művelődési egyesület zenei tagozatának tagjai.