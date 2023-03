Ördögűzés európai módra 1 órája

Most a spanyolok ijesztgetik a Cinema City közönségét

Ritkaság számba megy, hogy a megszokott amerikai horrorfilmek mellett európai alkotások is feltűnnek a nagyvásznon. Most azonban lesz ilyenre példa, hiszen március 28-án, a spanyol 13 Ördögűzés című filmet a pécsi Cinema City két alkalommal, 18 órakor és 20.15-kor is vetíti.

Cz. E. Cz. E.

Forrás: youtube

Laura furcsán kezd viselkedni, ami egy idő után a családjának is feltűnik. Ők kezdetben arra gyanakszanak, hogy ez valami egyszerű tinédzser probléma lehet. De a lány állapota rövid időn belül rosszabbra fordul. Egy, a Vatikánból érkező pap azt állítja, hogy a lányt megszállta a gonosz és csak ördögűzéssel menthető meg, azonban azt nem tudni, hogy mennyire lesz szükség, de ezek száma nem haladhatja meg a tizenhármat. A film rendezője Jacobo Martínez, aki 2006-ban költözött Madridba, ahol a legfontosabb spanyol televíziós sorozatokat (Grand Hotel, Velvet Divatház, Gran Reserva), filmeket, videoklippeket, reklámokat fotózta, de részt vett nemzetközi projektekben is, például a BBC-vel készített koprodukciókban. A most direktorként bemutatkozó Martínez Spanyolország kiemelkedő rendezőivel, Alberti Rodríguez-el, Antonio Hernández-el, Carlos Sedes-ek, David Pinillos-al és Félix Viscarret-tel is dolgozott már együtt.

