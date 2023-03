A Mások gyerekei című filmben Rachel tanárnőként dolgozik. Imádja a munkáját, szenvedéllyel teli életet él és egyre közelebb kerül új szerelméhez, Alihoz. A férfinak egy korábbi kapcsolatából már van egy négyéves kislánya, akit Ali egy idő után be is mutat Rachelnek. A kezdeti nehézségek ellenére közel kerül egymáshoz a nő és a kislány, igazi kapcsolódás alakul ki közöttük, de folyamatosan nyomukban van egy mindannyiukat üldöző kérdés, azaz, hogy igazi családdá tudnak-e válni. Ráadásul Rachel lassan negyvenéves lesz, és él benne a vágya, hogy ő maga is gyereket szüljön, akit így még egy kérdés kísért, hogy vajon érdemes ezért mindent feláldoznia, amit eddig felépített, vagy élhet enélkül is teljes életet.

A tizenharmadik alkalommal megrendezett Frankofón Filmnapok keretében több női rendező alkotásának bemutatását tűzték ki a szervezők. A Mások gyerekei című alkotásnak is egy hölgy a direktora, méghozzá Rebecca Zlotowski, akinek első nagyjátékfilmjét (Belle Épine) a 49. Crtics’ Week rendezvényen mutattak be, és 2011 januárjában elnyerte érte a legjobb első filmnek járó Louis Delluc-díjat, valamint a francia kritikusok szakszervezetének legjobb első film díját.