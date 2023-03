Egy új kedvenc

2023-ban indult el hazánkban a SkyShowtime, akik úgy hirdetik magukat, hogy az egész család számára van valamilyük. A szolgáltatón a Sky, a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount+, a Universal, a DreamWork és a Paramount Pictures új filmjeitől kezdve az örök klasszikusokon át a kihagyhatatlan eredeti filmekig minden megtalálható.

Egy regisztráláson belül hat fiók hozható létre, és egyszerre akár három eszközön streamelhető a SkyShowtime. A támogatott eszközök tárháza itt is igen nagy, de ugyanúgy elérhető webböngészőkön, mobiltelefonokon, táblagépeken, számítógépeken, okostévéken és streamingeszközökön is. A pontos infókért szintén érdemes felkeresni a weboldalukat. A SkyShowtime-on az HBO Maxhoz hasonlóan a feltöltött műsorokhoz van magyar felirat, de ugyanúgy választható az eredeti nyelv is magyar felirattal.

Április 11-ig él a kedvezményes előfizetés, ami 990 Ft/hó díjat jelent, utána viszont már 1990 Ft/hó. Azok számára, akik a promóciós időszakban fizetnek elő, amíg az előfizetés tart, addig jár az 50 százalékos kedvezmény.

Egy kis ízelítő a kínálatból: Top Gun 2., Jurrasic Park, Vissza a jövőbe, Mission: Impossible.

Nem csak Apple-eseknek

Az Apple TV+ kínálatában Apple Original filmek és sorozatok szerepelnek, melyeket kizárólag az Apple számára gyártottak. Mindemellett pedig baseballrajongóknak ingyenes hozzáférést biztosítanak a péntek esi mérkőzéshez.

Ez a szolgáltatás egy exkluzív streamelőfizetés, amely az Apple Tv appban érhető el, de Apple készüléken is elérhető az alkalmazás, valamint számos okostévén, streamelő eszközön, játékkonzolon és egyes kábeltelevíziókon is megtalálható. De, akinek nincs Apple készüléke az a tv.apple.com oldalon is tud regisztrálni. Regisztrálás után hat fiók hozható létre. Az Apple Tv+ szolgáltatón nem dominál a magyar szinkron, de sok alkotáshoz érhető már el magyar felirat.