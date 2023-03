A Happy Fisherman Camp kiadós szórakozást biztosít a résztvevőknek. A fellépők között ott lesz a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, a Bohemian Betyars, az Analog Balaton, a Vad Fruttik, A Platon Karataev és még sok más nagy név. De mellettük sok fiatal tehetség is megmutatja magát, mint például a Raklap, a HIÚZ, a Sorbonne Sexual, a Grabovski, a Cataflamingo, a Doggos, a Máklikőr, a Kaktus.

Már több éve bonyolít le tehetségkeresőt a Fishing on Orfű, most azonban egy újabb szintre emelik ezt a tevékenységüket. Rangos zsűri választja ki azokat a produkciókat, akik többek között a Campen is felléphetnek. De a további díjak között szerepel videóklip, live session-felvétel, valamint Fishing on Orfűs fellépési lehetőség is. A zsűri tagjairól és a jelentkezésről ide kattintva érhető el további információ.

Mindemellett a Happy Fisherman Camp egy vadonatúj fellépési formátummal is készül, amely az Orfű összehoz! nevet viseli. Ennek keretében soha nem látott duók koncertjeit hallhatják és láthatják a A tűzhöz közel nevű erdei színpadon. A nézők pedig még abba is beleszólhatnak, hogy ki kivel játsszon, amelyre szavazni lehet az alábbi oldalon.

További részletekért érdemes felkeresni az esemény weboldalát: https://hfc.fishingonorfu.hu/