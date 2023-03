– A könyvvásár történetéhez egészen 2010-ig kell visszamennünk, amikor is Pécs Európa Kulturális Fővárosa lett

– kezdte Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa, aki szívügyének tekinti a helyet.

A projekt egyik kulcsmomentuma a Tudásközpont megépítése volt, ezzel párhuzamosan zajlott a Csorba Győző Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár összevonása. Mindez, valamint a Kilenc Király Gyermekkönyvtár elköltözése nagy mennyiségű könyvállományt eredményezett, amelyet mind a könyvvásár helyszínére szállítottak.

Könyveket teregettek

Még 2010-ben a gyermekkönyvtárosok könyvteregetést tartottak. Madzagokat húztak ki és ráteregették a gyermek- és mesekönyveket. A családok pedig hozták a megunt köteteket, és azért cserébe választhattak egy másikat.

A teregetést pedig újra meg kellett szervezni a POSZT miatt. Az udvar közepén dobozokba tették ki a könyveket, ami annyira sikeres volt, hogy ismét meg kellett rendezni, és ezen az úton haladva alakult meg a Retro Könyvvásár jelenlegi formája.

Lelkes kollégák, önkéntesek jöttek segíteni. Pakoltak, ötleteltek, hozták a lomtalanításkor talált retró kincseket: régi telefon, Pacsirta rádió, Alba Regia televízió, írógép, hintaló, roller. És mindezek mai napig díszítik a Retrováriumot.

A vásárlással támogatunk

– Az alapelv, hogy befogadunk könyveket, amiket szakembereink megnéznek. Szükség esetén a fiókkönyvtárainkba vagy valamelyik vármegyében lévő könyvtárba juttatjuk el őket. Amikre pedig nincs igény, az ide kerül a vásárba. De, ha itt vásárolnak könyvet az olvasók, azzal is a könyvtárakat támogatják, hiszen a befolyt összegen új köteteket vásárol az intézmény – hangsúlyozta Márkus István.

A népszerű udvarban álló üres épület 2012-ben virágzott fel, hiszen megnyílt a Belvárosi Fiókkönyvtár. Két éve pedig újabb funkcióval bővült: Belvárosi Ifjúsági Tanuló Tér (BITT) is működik a falak között. Programokkal telt meg a külső és a belső tér is. Minden belvárosi program, megmozdulás – Nyitott Udvarok, Fényfesztivál, Összművészeti Fesztivál – során az udvar nyitva áll. Az utóbbi években pedig adventi retró könyvvásárt is tartanak, amelyek szintén népszerűek.